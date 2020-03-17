Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ verisi: Dünya çapında ölü sayısı 7 bini geçti

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında hayatını kaybeden insan sayısı 7 bin 165’e ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmeye başlanan virüs, 161 ülkede 182 bin 268’e bulaştı. Ölü sayısı da 7 bini geçti.

Reklam

Şimdiye kadar virüs bulaşanların 79 bin 882’i kurtarıldı. 95 bin 221 kişi ise halen ya tedavi görüyor ya da evde karantinada.

Son 24 saatte 12 bin 824 vaka raporlanırken, 656 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin dışındaki ülkeler 100 bini aştı

Virüsün kaynak ülkesi Çin’de şimdiye kadar 80 bin 860 kişi hastalanırken, bunların 3 bin 226’sı öldü. Ülkede resmi rakamlara göre virüsün bulaşma seyri artık kısmen yavaşladı.

Reklam

Çin dışındaki ülkelerde hasta satısı 101 bin 408 olurken, 3 bin 939 kişi hayatını kaybetti. Bunda, virüsün İtalya ve İran’da kontrol edilmeyen bir şekilde yayılması etkili oldu. Almanya ve İspanya da vaka sayılarının büyük oranda arttığı ülkelerden oldu. ABD’de ölü sayısı 85’e çıktı.

Türkiye’de ise vaka sayısı 47.

Bilim Kurulu üyesi: Henüz sokağa çıkma yasağı noktasında değiliz

Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan vaka sayısı 47 oldu

‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

Pavyon, bar ve gece kulüpleri ‘corona’ sebebiyle kapatıldı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör uyardı: Havanın ısınmasına güvenmeyin

‘Kul hakkıdır’ diyen Diyanet: Umreden dönen 14 gün evde kalsın, ziyaretçi almasın

SON HABERLER

Albert Camus’den iyi huylu ‘Veba’ya…

Son birkaç haftanın dünya gündemi olan corona virüsünün, dünyada yarattığı çılgınca ve korkutucu oluşumlar aklımıza Albert Camus’nün ‘Veba’ romanını getirdi.

Corona ve gazetecilik

Gazetecilik tam da bugünler için lazım. Devlet bazen, bazı gerçeklerin halk tarafından bilinmesini istemez. Çünkü devleti yöneten politikacılar bazen kafalarına göre karar alıp kararların sonuçlarını saklamaya eğilimli olabilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...