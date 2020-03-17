‘Corona’ verisi: Dünya çapında ölü sayısı 7 bini geçti

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında hayatını kaybeden insan sayısı 7 bin 165’e ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmeye başlanan virüs, 161 ülkede 182 bin 268’e bulaştı. Ölü sayısı da 7 bini geçti.

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Şimdiye kadar virüs bulaşanların 79 bin 882’i kurtarıldı. 95 bin 221 kişi ise halen ya tedavi görüyor ya da evde karantinada.

Son 24 saatte 12 bin 824 vaka raporlanırken, 656 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin dışındaki ülkeler 100 bini aştı

Virüsün kaynak ülkesi Çin’de şimdiye kadar 80 bin 860 kişi hastalanırken, bunların 3 bin 226’sı öldü. Ülkede resmi rakamlara göre virüsün bulaşma seyri artık kısmen yavaşladı.

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Çin dışındaki ülkelerde hasta satısı 101 bin 408 olurken, 3 bin 939 kişi hayatını kaybetti. Bunda, virüsün İtalya ve İran’da kontrol edilmeyen bir şekilde yayılması etkili oldu. Almanya ve İspanya da vaka sayılarının büyük oranda arttığı ülkelerden oldu. ABD’de ölü sayısı 85’e çıktı.

Türkiye’de ise vaka sayısı 47.