‘Corona’ vakası görülmeyen köye telefon yağıyor: Ev ve arsa satın almak istiyorlar

Bartın’ın Amasra ilçesi sınırlarındaki 600 nüfuslu Aliobası köyünde hiç corona virüsü vakası görülmedi. Köyün haberlere konu olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından arsa ve ev satın almak amacıyla telefon yağmaya başladı. Muhtar Ramazan Tığ telefonlara yetişemiyor.

Fotoğraf: DHA

120 haneli köyde katı kurallar uygulayan Tığ, kapı kapı dolaşıp önlemler konusunda halkı uyardığını, maske dağıttığını, zorunlu olmadıkça köyden dışarı çıkmadıklarını, misafir kabul etmediklerini, kurallara uyarak hastalığı uzak tuttuklarını açıklamıştı.

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Basına yansıyan haberlerin ardından köyün ilgi odağı olduğunu belirten Tığ, “Türkiye’nin her yerinden arsa almak ve ev almak için arıyorlar” dedi. Telefonlarının susmadığını söyleyen Tığ, ev ve köyde yetişen organik ürünlere de talebin arttığını anlattı.

‘Kendimizle gurur duyuyoruz’

Kendileriyle gurur duyduklarını belirten Tığ şunları söyledi: “10 aydır hiç vaka görülmedi. Bugün itibariyle hiç vaka yok, bu süreci devam ettiriyoruz. Vatandaşlardan bizleri arayan çok oldu, İzmir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, Çanakkale’den yani çok yerden arayan oldu. Adeta telefonum kilitlendi. Arayanlardan arsa talep eden çok oldu. Boş arsa ve ev istiyorlar. Villa yapmak isteyenler de beni arıyor. Bazıları, ‘Bunu nasıl başardınız’ diyor, ben de onlara, ‘Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bunu yaptık’ diyorum. Dışarıdan köyümüze insan almıyoruz. Köyümüzdekileri de acil bir durum olmadığı sürece dışarıya çıkartmayarak, bu süreci atlatacağız. Benim köyümde yaşayan insanlar çok duyarlı davranıyorlar.”

Köylerinde ürettikleri ürünler için sipariş aldıklarını söyleyen Tığ, “Her gün bizden bal ve dut pekmezi istiyorlar. Bununla ilgili çok sipariş aldık. Artık yetişemiyoruz. Bizler organik ürünlerimize güveniyoruz” dedi.

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Köyde yaşayan Ali Özer ise şöyle konuştu: “Köyümüzün her şeyi güzel, havası temiz, her şeyimiz organik. Bizler, söylenen kurallara harfiyen uyarak, köy dışına gitmiyoruz. İçeriye de misafir kabul etmiyoruz. Beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Şu anda virüs yok, inşallah virüs bu köye uğramayacak.”