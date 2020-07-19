Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ vakalarında ilk beşteki Diyarbakır’da 70 kişi kol kola halay çekti

En çok Covid-19 vakasının görüldüğü beş ilden biri Diyarbakır’daki bir düğünde yaklaşık 70 kişi sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek halay çekti.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il pandemi kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Reklam

Bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin halay çektiği ortaya çıktı.

Görüntülerde salgına karşı alınması gereken hiçbir tedbirin uygulanmadığı görüldü.  

SON HABERLER

‘İntihar etmeyeceksek içelim bari!’

Kendi yaşamıyla ilgili olarak “Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemedim. Kendimden sıkıldım!” demeyi beceren bir insan, bir sanatçı, bir edebiyatçı Adalet Ağaoğlu’nu sonsuzluğun ışıklarına yolcu ettik.

İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.

Cânım Hamza, senin hakkın bana haram, iki elin yakamda olsun…

MURAT SEVİNÇ Döverek öldürmüşler… Döverek. On yedi yaşında bir çocuğu döverek öldürmüşler. Daha önce yaptıkları gibi. Başka çocuklara, başkalarının evlatlarına yaptıkları gibi. Bazı yandaş gazeteler, ‘tartışma esnasında’ ifadesiyle vermiş haberi. Böyledir buralarda işte, tartışırken ölüverir insanlar. Münferittir onların ölümü ve birileri, ‘tartışırken’ sözcüğünü yazabilir, daha önce yazıldığı gibi. On yedi yaşında bir insanı, bir genci, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...