‘Corona’ vakalarında ilk beşteki Diyarbakır’da 70 kişi kol kola halay çekti

En çok Covid-19 vakasının görüldüğü beş ilden biri Diyarbakır’daki bir düğünde yaklaşık 70 kişi sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek halay çekti.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il pandemi kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen kentte vakalarda artış yaşanıyor.

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Bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin halay çektiği ortaya çıktı.

Görüntülerde salgına karşı alınması gereken hiçbir tedbirin uygulanmadığı görüldü.