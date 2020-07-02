‘Corona’ vakalarında art arda rekor artış görülen ABD’de açılma süreçleri durduruluyor

ABD’de yeni Covid-19 vakaları, dün yaklaşık 50 bin artarak salgının başlangıcından bu yana en büyük günlük artışa işaret etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ülkede yeniden artan corona virüsü vakalarından en çok etkilenen eyaletlerin valileri, ülkenin en kalabalık eyaleti ve salgının yeni merkezi Kaliforniya öncülüğünde, ekonomilerini yeniden açma adımlarını durdurdu ya da geri aldı.

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Demokrat Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Bu virüsün yayılması endişe verici oranda devam ediyor” dedi ve eyaletin 19 bölgesinde barların kapatılması, kapalı mekanlarda yemeklerin yasaklanması ve diğer kısıtlamaların devreye alınması talimatını verdi.

Mart ayında kapsamlı ‘evde kalma’ kısıtlamaları uygulayan ilk ABD eyaleti olan Kaliforniya’daki değişiklik, büyük olasılıkla salgında hayatta kalmakta zorlanan bar ve restoranların sahiplerini finansal açıdan daha fazla zorlayacak.

ABD’de salgının merkezi kuzeydoğudan Teksas, Florida ve Georgia ile birlikte batıdaki Kaliforniya, Arizona ve New Mexico’ya taşındı.

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Teksas’da dün 8 bin 76 yeni vaka ile bir önceki günkü rekor seviye aşılırken, Güney Carolina eyaletinde dün virüs nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Tennessee ve Alaska’da da dün rekor sayıda yeni vaka bildirildi.