‘Corona’ vakaları 40 milyonu geçti: Önlemler sıkılaştı; İsveç bile geri adım attı

Dünya çapındaki corona virüsü vakaları pazartesi günü 40 milyonu geçti. Hastalık, kuzey yarımkürede kışın gelmesiyle birlikte yeniden canlanırken, ülkeler de aldıkları önlemleri sıkılaştırıyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters verileri, virüsün yayılma hızının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Virüsün diğer kilometre taşları olan, 20 milyon ile 30 milyon arasındaki 38 gün, 10 milyon ile 20 milyon arasındaki 44 gün ve -Ocak ayı başlarında Çin’in Wuhan kentinde ilk vakaların bildirilmesinden itibaren- 10 milyona ulaşması için geçen üç ay ile karşılaştırıldığında 30 milyon küresel vakadan 40 milyona çıkmak yalnızca 32 gün sürdü.

Geçen haftanın sonunda, ilk kez 400 binin üzerine çıkmasıyla, yeni vakalarda günlük rekor artışlar görüldü. Bu, ekim ayının ilk haftasındaki 292 bin vakaya kıyasla, geçen hafta her gün ortalama 347 bin vaka tespit edildiği anlamına geliyor.

Hangi ülkelerde neler oluyor?

ABD, Hindistan ve Brezilya, dünyada en kötü etkilenen ülkeler olmaya devam ediyor.

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Brezilya’da her 10 bin kişide yaklaşık 248 vaka görülüyor. Hindistan ve ABD için bu rakamlar sırasıyla 10 bin kişi başına 55 vaka ve 247 vaka.

Kuzey, orta ve Güney Amerika’daki Covid-19 vakaları, küresel vakaların yaklaşık yüzde 47.27’sini kapsıyor.

İtalya, Hollanda, Almanya, Avusturya, Polonya, Ukrayna ve Çekya gibi birçok ülkenin enfeksiyon sayısında günlük rekor artışlar bildirdiği Avrupa ise, günde 150 binin üzerinde yeni vaka bildirmeye devam ediyor.

Avrupa şu anda, küresel vakaların yüzde 17’sinden fazlasını ve dünya çapında virüsle ilgili ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sini oluşturuyor.

Vaka sayısı arttıkça sıkılaştırılan önlemler

Dünya çapında ülkeler, corona virüsü vakalarındaki artış devam ederken, bulaş sayısını azaltmak için yeni kısıtlamalar ve önlemler alıyor.

İtalya

İtalya, cumartesi günü gelen 10 bin 925 vaka rekorunu, pazar günü 11 bin 705 yeni vaka ile kırmasıyla, yeni kısıtlamalara ve önlemlere gideceğini duyurdu.

Yeni getirilen kısıtlamalara göre, okulların başlangıç saatleri daha geç olacak ve uzaktan eğitim teşvik edilecek. Barlar ve restoranlar gece yarısı kapanacak, ancak saat 18.00’dan sonra sadece masa servisine izin verilecek. Bir gruptaki maksimum insan sayısının ise altı olması kısıtlaması getirildi.

Yerel konferanslar, festivaller, amatör spor etkinlikleri yasaklandı. Spor salonlarının ve yüzme havuzlarının ise yeni bir protokol benimseyeceği açıklandı.

Belediye başkanlarının yerel otoriteleri ise kuvvetlendirilecek.

İsveç

Fotoğraf: Reuters

İsveç, karantina önlemlerine karşı seçtiği sürü bağışıklığı stratejisini değiştiriyor. Bunun yerine, kuzeyli komşularının çoğu tarafından uygulanan kısıtlayıcı politikaları benimseyecek.

İskandinav komşularının ve diğer birçok ülkenin aksine İsveç, salgınının ilk dalgasına yanıt olarak toptan karantina önlemleri uygulamak yerine, mağazaların, barların ve restoranların çoğunlukla açık kalmasına ve öğrencilerin okula gitmesine izin vererek bir sürü bağışıklığı stratejisi uygulamıştı.

İsveç, bu stratejiyi benimsediğinden beri komşularından çok daha fazla nüfus başına ölüm kaydetti: Ölüm sayısı Norveç’te 278’e ve Finlandiya’da 346’ya kıyasla İsveç’te 5 bin 918.

İsveç, yerel makamlara, insanlara alışveriş merkezleri, müzeler, spor salonları, konserler ve spor karşılaşmaları gibi kalabalık halka açık yerlerden kaçınmalarına ‘şiddetle tavsiye etme gücü’ verecek. İsveçlilerden toplu taşıma araçlarından kaçınmaları ve yaşlı ve savunmasız kişilerle temastan kaçınmaları da istenebilir.

Belçika

Pazartesi gününden itibaren, Belçika’daki tüm barlar ve restoranlar dört hafta süreyle kapalı olacak ve 00.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Saat 20.00’dan sonra ise içki satışı yasaklandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, “Bu önlemlerin çok çok şiddetli olduğunun tamamen farkındayım. Önümüzdeki haftalar çok zor olacak, ancak daha kötüsünü önlemek için bu önlemleri almalıyız.” dedi.

İsviçre

Pazar günü İsviçre, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske giyilmesini zorunlu hale getirdi. 15’ten kişinin de halka açık yerlerde toplanmaları yasaklandı.

İran

Covid-19’dan en çok etkilenen Ortadoğu ülkesi İran, ölü sayısı 30 binin üzerine çıkarken, başkent Tahran’daki, cumartesi günü üçüncü haftasına giren kısıtlamaları ve karantinayı uzattı.

Pandemi başladığından beri 1.1 milyondan fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Küresel ölüm oranı toplam vakaların yaklaşık yüzde 2.8’ini oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden bir yetkili, Covid-19’un küresel ölüm oranının, başarılı bir aşı yaygın olarak kullanılmadan önce ikiye katlanarak 2 milyona çıkabileceğini, hatta, pandemiyi durdurmak için gerekli stratejiler uygulanmaz ise daha da yüksek olabileceğini söyledi.