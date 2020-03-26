‘Corona’ uzmanı KHK’lı akademisyen Twitter’da ders verdi

Dört yıl önce Gaziantep Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen ‘corona’ uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, corona virüsünün hücre içine nasıl girip enfeksiyon oluşturduğunu Twitter’daki takipçilerine anlattı.

Coronavirusler hücre içine nasıl giriyor ve çoğalıyor? Sonrasında hücre dışına nasıl çıkıyor? Kısaca anlatmaya çalıştım… pic.twitter.com/FM5yxRzrG6 Reklam

— Doç.Dr. Mustafa ULAŞLI (@DocDrMulasli) March 25, 2020

Virüsün hücre içine girip çoğalması ve sonrasında hücre dışına çıkmasını açıklayan Ulaşlı sırasıyla şu bilgileri verdi:

“Virüs önce hücre yüzeyinde bulunan AC-2 reseptörüne bağlanıyor, hücre içine giriyor ve genetik materyalini sitoplazmaya bırakıyor.

Genetik materyal hızlı şekilde hücrenin içindeki 16 adet yapısal olmayan proteini sentezliyor.

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Bu 16 protein kendi arasında etkileşim kurarak yeni yapı oluşturuyor. Bu yapı, virüse ait bütün kodların sentezlendiği yer oluyor. Bir nevi virüsün fabrikası.

Virüse ait yeni sentezlenen proteinler önce endoplazmik retikuluma, sonra ERGIC’e iletiliyor ve burada yeni virüsler oluşturuluyor.

Yeni oluşan virüsler Golgi cisimciği ile hücre dışına gönderiliyor.

Yeni oluşan virüsler enfekte olan ve olmayan tüm hücreleri enfekte edebilme yeteneğine sahip.”

‘Corona’ doktorası

Ulaşlı, 2002-2005 yılları arasında Princeton Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Anabilim Dalı’nda üç yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2007 yılında Utrecht Üniversitesi Tıbbı Biyoloji Genetik Anabilim Dalı’nda ‘corona virüsü’ üzerine doktora yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nde görev yapan Ulaşlı, 1 Eylül 2016’da yayımlanan KHK ile ihraç edilmişti.

Ulaşlı, 23 Mart’ta “Gidip bakanlığın önünde mi oturmam gerekiyor? Sağlık Bakanlığı’ndan bir davet gelirse elimden geleni yapmaya hazırım” demişti.