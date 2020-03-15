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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ uyarılarına rağmen mağaza açılışında izdiham dikkat çekti

Sivas’ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen izdihama neden oldu. İndirimli ürünleri almak isteyenler ezilme tehlikesi geçirdi.

Fotoğraflar: DHA

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak’ta bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel, ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. 

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Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi.

Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir kişide corona virüsüne rastlandığını açıklanış ve ülkedeki vaka sayısı altıya ulaşmıştı.

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