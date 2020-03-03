‘Corona’ Ukrayna’ya da sıçradı

Ukrayna’da bir kişide yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığı tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından, Çernovtsi ilinde dört kişinin ‘corona‘ şüphesiyle gözlem altına alındığı, bu kişilerden birinde testin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Reklam

Virüse yakalandığı belirtilen kişinin kısa süre önce İtalya’dan Ukrayna’ya seyahat eden bir erkek olduğu, bu hastayla temas eden kişilerin de gözlem alına alındığı belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117’ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 90 bin 936’ya yükselirken; 48 bin 17 kişi de tedavi edildi.