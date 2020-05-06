‘Corona’ Türkiye’de 64 can daha aldı: 2 bin 253 yeni vaka var, 4 bin 917 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 3 bin 584’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 253 artışla 131 bin 744’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre test sayısı 24 saatte 30 bin 303 artarak 1 milyon 234 bn 724’e yükseldi.

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Yoğun bakımda 1278 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 669.

Toplam iyileşen sayısı ise 78 bin 202’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu şu yorumla paylaştı: “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr“

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