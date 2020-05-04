‘Corona’ Türkiye’de 64 can daha aldı: 1614 yeni vaka var, 5 bin 15 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 3461’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1614 yeni vakayla 127 bin 659’a çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 35 bin 771 artarak 1 milyon 171 bin 138’e yükseldi. Yoğun bakımda 1384 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 727. Toplam iyileşen sayısı ise 68 bin 166’ya yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.