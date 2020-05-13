‘Corona’ Türkiye’de 58 can daha aldı: 1639 yeni vaka var, 2 bin 826 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 3 bin 952’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1639 yeni vakayla 143 bin 114’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından duyurduğu verilere göre test sayısı 24 saatte 33 bin 332 artarak 1 milyon 474 bin 3’e yükseldi. Yoğun bakımda 998 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 535. Toplam iyileşen sayısı ise 101 bin 715’e yükseldi.

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Koca, tabloyla şu mesajı paylaştı: “YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.