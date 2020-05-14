‘Corona’ Türkiye’de 55 can daha aldı: 1635 yeni vaka var, 2 bin 315 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 4 bin 7’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1635 yeni vakayla 144 bin 749’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından duyurduğu verilere göre test sayısı 24 saatte 34 bin 821 artarak 1 milyon 508 bin 824’e yükseldi. Yoğun bakımda 963 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 508. Toplam iyileşen sayısı ise 104 bin 30’a yükseldi.

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Koca, tabloyla şu mesajı paylaştı: “Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.