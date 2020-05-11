‘Corona’ Türkiye’de 55 can daha aldı: 1114 yeni vaka var, 3 bin 89 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 841’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1114 yeni vakayla 139 bin 771’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 32 bin 722 artarak 1 milyon 403 bin 320’ye yükseldi. Yoğun bakımda 1126 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 578. Toplam iyileşen sayısı ise 95 bin 780’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.