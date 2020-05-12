‘Corona’ Türkiye’de 53 can daha aldı: 1704 yeni vaka var, 3 bin 109 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 3 bin 894’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1704 yeni vakayla 141 bin 475’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 37 bin 351 artarak 1 milyon 440 bn 671’e yükseldi. Yoğun bakımda 1045 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 576. Toplam iyileşen sayısı ise 98 bin 889’a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.