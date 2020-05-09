‘Corona’ Türkiye’de 50 can daha aldı: 1546 yeni vaka var, 3 bin 84 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 3 bin 739’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1546 yeni vakayla 137 bin 115’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 35 bin 605 artarak 1 milyon 334 bin 411’e yükseldi. Yoğun bakımda 1168 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 628. Toplam iyileşen sayısı ise 89 bin 480’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.