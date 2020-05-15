‘Corona’ Türkiye’de 48 can daha aldı: 1708 yeni vaka var, 2 bin 103 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 4 bin 55’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1708 yeni vakayla 146 bin 457’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından duyurduğu verilere göre test sayısı 24 saatte 38 bin 565 artarak 1 milyon 547 bin 389’a yükseldi. Yoğun bakımda 944 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 490. Toplam iyileşen sayısı ise 106 bin 133’e yükseldi.

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Koca, tabloyla şu mesajı paylaştı: “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr”

11 Mayıs’ta 1114 vaka kayda geçmişti. O günden beri vaka sayısı 1600-1700’lerde seyrediyor.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.