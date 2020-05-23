‘Corona’ Türkiye’de 32 can daha aldı: 1186 yeni vaka var, 1491 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 4 bin 308’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1186 yeni vakayla 155 bin 686’ya çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 40 bin 178 artarak 1 milyon 807 bin 673’e yükseldi. Yoğun bakımda 775 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 388. Toplam iyileşen sayısı ise 117 bin 602’ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.