‘Corona’ torbasına sosyal medya da eklendi: Kullanıcılar da içerik kaldırma isteyebilecek

Corona virüsüyle mücadele kapsamında hazırlanan torba yasa tasarısına sosyal medyayla ilgili düzenlemeler de eklendi. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal ağlarda kullanıcılar da içerik kaldırma talebinde bulunabilecek.

Fotoğraf: Arşiv

Sosyal ağlarda içerik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gelen ihbar üzerine kaldırılabiliyordu.

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Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre tasarının yakında Meclis’e sunulması öngörülüyor.

İlgili maddeler, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na eklenecek.

‘Sosyal ağ’ tanımı

Buna göre, kullanıcıların, internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik, bilgi veya veriyi oluşturmalarına, paylaşmalarına veya görüntülemelerine olanak sağlayan gerçek veya tüzel kişiler kanununa eklenen maddeyle ‘sosyal ağ sağlayıcı’ olarak tanımlanacak.

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BTK denetleyecek

BTK yer sağlayacıların kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için gerekli gördüğü takdirde olay mahalinde de inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek. Kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları BTK’nın denetim ekiplerine yardımcı olacak.

72 saat içinde cevap verme yükümlülüğü

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak.

Eğer cevap vermezse sosyal ağ sağlayıcıya 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.

5 milyon liraya kadar ceza

Sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon liradan beş milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Kaldırmazsa tazminat

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Yani eğer içerik kaldırılmazsa bundan böyle sadece içeriği üreten değil, onun yayınlamasına ve yayılmasına olanak sağlayan da cezalandırılacak.