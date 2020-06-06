‘Corona’ testinden kaçan iki genç yakalandı: Sonuç pozitif çıktı

Tekirdağ’da Covid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı. Test sonuçları pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda iki gencin yakınlarında virüs tespit edilmesi üzerine test için Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

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Test yapılacağı sırada pencereden atlayarak hastaneden kaçan gençler Hürriyet Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürülen gençler test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.