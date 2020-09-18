‘Corona’ testi pozitif çıkan kişi dördüncü kattan atladı, kantin tentesine düştü

Bursa’da, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın, hastanenin dördüncü katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.
Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y., test ve tedavi için Osmangazi’deki ek hizmet binasına götürüldü. İki gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin dördüncü katından atladı.
Hastane kantininin tentesine düşerek yaralanan Tülay Y.’ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Yıldırım’daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ölümden dönen Tülay Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.