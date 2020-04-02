‘Corona’ testi bilgilerini bakanlığa vermeyen özel laboratuvar hakkında suç duyurusu

İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı ve Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında corona virüsü testi yaptıranların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarıyla paylaşmadığı için suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Reuters

Aynı sağlık kuruluşuna bağlı olduğu belirtilen laboratuvarların ‘corona’ testi yapmaya yetkili olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’In haberine göre Sağlık Bakanlığı bakanlık bu kuruma kaç hastaya test yaptıklarını, hasta isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sordu. Ancak kuruluş Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu gerekçe göstererek bu bilgileri bakanlıkla paylaşmadı.

Bunun üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin çok acil işleme alınması talebiyle İstanbul’daki başsavcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde ‘laboratuvar yetkililerinin kayıtsız davranışlarının çok vahim sonuçlar doğurduğu, halkın sağlığını tehlikeye attığı’ belirtildi.

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Dilekçede, laboratuvarın, hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve daha önce temas etmiş olabileceği kişilerin tespit edilerek aynı teste tabi tutulması sürecine engel olunduğu kaydedildi.

Dilekçede, “Bakanlığın karantina tedbiri alması engellendi” dendi. Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerinin, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan cezalandırılması istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez 22 Mart’ta 20 bin 345 test yapıldığını söyleyerek toplam sayıyı vermeye başlamıştı. Dün açıklanan son verilere göre bugüne kadar toplamda 106 bin 799 test yapıldı.