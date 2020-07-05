‘Corona’ tedbirleriyle düğün: Takılar cansız mankenlere takıldı

Tekirdağ’da corona virüsü tedbirleriyle yapılan bir düğünde takılar gelin-damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Fotoğraf: DHA

1 Temmuz itibariyle düğün salonlarına sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için cansız manken gelin-damat uygulaması yaptı.

Reklam

Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle salonda ilk düğün yapıldı.

Evlenen Sinem ve Sinan Dağ çifti de salona geldiklerinde uygulamayı görüp şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti, takıları cansız mankenlere taktı.