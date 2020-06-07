‘Corona’ tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen 24 kişiye 66 bin lira ceza

Diyarbakır’da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek apartmanın bodrum katında eğlence düzenleyen 24 kişiye toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.
Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekipler, bodrum katında 24 kişinin Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence yaptığını belirledi. Kişilere çevreye rahatsızlık verme ve tedbirleri ihlalden idari para cezası kesildi.