‘Corona’ tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen 24 kişiye 66 bin lira ceza

Diyarbakır’da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek apartmanın bodrum katında eğlence düzenleyen 24 kişiye toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Ekipler, bodrum katında 24 kişinin Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence yaptığını belirledi. Kişilere çevreye rahatsızlık verme ve tedbirleri ihlalden idari para cezası kesildi.