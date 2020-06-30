‘Corona’ tedbirlerini ihlal eden asker uğurlama konvoyundaki beş sürücüye 17 bin lira ceza

İstanbul’da Kağıthane-Beşiktaş tünelini araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan beş kişiye toplam 17 bin 220 lira para cezası kesildi.
Covid-19’la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle toplu uğurlamalar ve konvoylar yasaklanmıştı.
Polis, tünelde dün akşam asker uğurlama konvoyuyla trafiği kapatan sürücüler A.B., M.A.M., C.Y., E.K., M.A.’yı gözaltına aldı.
Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle beş kişiye umumi hıfzıssıhha kanunu 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira ceza kesildi.
Akan trafiği durduran sürücülere ayrıca 2918 sayı karayolları trafik kanununun 56/1-d maddesine istinaden 132’şer lira, 73/a maddesine istinaden de 132 lira olacak şekilde 264’er lira ceza uygulandı.