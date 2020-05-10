‘Corona’ tedbirlerini gevşeten Almanya’nın vaka sayısında endişelendiren artış

Hafta başında corona virüsü tedbirlerini gevşetmeye başlayan Almanya’da vaka sayısı yeniden artışa geçti.

Fotoğraf: Reuters

Parklar, müzeler ile kilisler sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyulması şartıyla pazartesi günü yeniden açılmıştı. Küçük dükkanların çarşamba gününden itibaren açılmaya başladığı ülkede her ailenin bir aileyle yine kurallara dikkat etmek şartıyla görüşmeye başlamasına da izin verilmişti. Bakımevlerinde kalanların belirledikleri bir ziyaretçiyi kabul etmesine de müsaade ediliyor.

Reklam

Daha fazla tedbirin de önümüzdeki günlerde gevşetilmesi planlanan ülkede vaka sayısındaki artış endişe yarattı.

Daha önce 1’in altına düşen R0 değeri yeniden 1’in üzerine çıktı. Bu değer her hastanın bir başka insana virüsü bulaştırma oranını gösteriyor.

Almanya’da bugün itibarıyla vaka sayısı 667 artarak 169 bin 218’e yükseldi. Can kaybı ise 26 artışla 7 bin 395 oldu.