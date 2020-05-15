‘Corona’ tedbirlerine uymayan berbere faaliyet durdurma ve para cezası

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve hafta başında yeniden çalışmalarına izin verilen berber ve kuaförler denetlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde işletme sahiplerinin çoğunlukla kurallara uygun hareket ettiği görüldü.

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Merkez Mahallesi’ndeki bir berberde ise tek kullanımlık önlük ve havlunun yanı sıra dezenfektan bulundurmadığı belirlendi. Berbere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32/1’inci maddesini düzenleyen emre aykırı hareket ederek gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 392 TL uyarı cezası kesildi.

Ayrıca eksikleri giderilene kadar işyerinin faaliyetleri durduruldu.