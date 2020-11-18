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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ tedbirlerine takılmadan parti vermek isteyen liseliler sahte düğün yaptı

Avustralya’da iki lise öğrencisi, ‘corona’ önlemlerine takılmadan büyük bir parti verebilmek için evlenme numarası yaptı.

Fotoğraflar: Brown Cardigan

Ülkede salgın tedbirleri gereği açık havada toplanmaları 30 kişiyle sınırlı.

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Ancak düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla 150 kişinin katılmasına izin veriliyor.

Ülkenin en prestijli özel okullarından Sydney Grammer School’ın iki erkek öğrencisi de 12’nci sınıf partisi verebilmek için bu boşluğu kullandı.

Düğün töreni adı altında çocuklardan birinin ailesi tatildeyken büyük bir parti düzenleyen gençlerin fotoğrafları internette paylaşıldı.

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Komuşulardan birinin haber vermesi üzerine ebeveynleri hemen olaya müdahale ederek partiyi kısa sürede dağıttı.

İsmi açıklanmayan öğrencilerden birinin babası, evliliğin yasal bir bağlayıclığı olmadığını belirterek, “Aptalca bir gençlik fikriydi, neyse ki kimse riske girmeden, öğrenir öğrenmez partiyi bitirdik” dedi.

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