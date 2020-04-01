‘Corona’ tedbirlerine rağmen açık tutulan kahvehane basıldı: 26 kişi yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir kahvehaneye baskın yapan polis, 26 kişiyi yakaladı. Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin sahibine ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak’ suçlamasıyla işlem yapıldı. Polis baskını sırasında bazı kişiler kahvehanenin deposuna saklandı.

Fotoğraf: DHA

İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehanenin açık, tüm masaların da dolu olduğunu gördü.

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Baskın sırasında kahvehanenin deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.

Kahvehanedeki 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Her birine kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesilecek. İşyerini çalıştıran Ersunal Ç. ise TCK’nın ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık’ suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.