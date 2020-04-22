76 ülkeden toplam 32 bin vatandaş getirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, virüs tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 76 ülkeden yaklaşık 32 bin Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini açıkladı.

Bakanlık bünyesindeki çağrı merkezinden de vatandaşlara destek vermeye devam edildiğini hatırlatan Kaymakcı seferlerin Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde yapıldığını belirtti.

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Kaymakcı Türkiye’de bulunan başka ülkelerin vatandaşlarının da kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bazı uçaklarımızı çift yönlü kullandık. Buradan yabancı ülke vatandaşlarını ilettik, Türkiye’ye de vatandaşlarımızı getirmiş olduk. Türkiye’den 175 bin civarında yabancı ülke vatandaşı ayrılmış durumda.”