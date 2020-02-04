‘Corona’ tedbirleri: Japonya gemiyi karantinaya aldı; Avustralya yüzlerce kişiyi uzak bir adaya gönderdi

Japonya, 3 bin 711 kişiyi taşıyan seyahat gemisini corona virüsü şüphesiyle karantinaya aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Yokohama şehri açıklarında bulunan ve 2 bin 666 yolcu ile 1045 mürettebatı taşıyan ‘Diamond Princess’ adlı seyahat gemisi yeni tip corona virüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

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Karantina kararı, gemide seyahat eden 80 yaşındaki yolcuda yeni tip corona virüsü olduğunun tespit edilmesi üzerine alındı. 10 Ocak tarihinde Çin’e seyahat eden yolcu, 17 Ocak’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’ya geri döndüğünde yüksek ateş ve halsizlik belirtileri gösterdi. 20 Ocak’ta gemiye binen 80 yaşındaki yolcu beş gün sonra Hong Kong’da gemiden indi, 30 Ocak’ta hastaneye gittiğinde ise kendisinde yeni tip corona virüsü tespit edildi.

Kaç yolcunun virüsten etkilendiği ya da etkilenenlerden kaçının gemiden indiğine dair net sayı verilmedi. Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, gemideki herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği ve yüksek ateşi olan yolcuların tespit edildiğini belirterek, sonuçlara göre karantinanın kapsamı ve süresinin belirleneceğini ifade etti.

Gemiyi işleten ‘Carnival Corporation’ şirketinin açıklamasında ise yolcunun gemideki seyahati süresince revire hiç gitmediği, şimdi de durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Çin dışında iki ölüm yaşanmıştı

Çin dışında ilk ölüm vakası pazar günü Filipinler’de görülmüştü. 44 yaşındaki Çinli bir kişi Çin’in Wuhan kentinden seyahat ettikten sonra Filipinler’de hayatını kaybetmişti. İkinci vaka ise Hong Kong’da yaşandı.

Acil durum ilan edildi, toplam enfeksiyon sayısı 3 bini geçti

Çin’deki toplam enfeksiyon sayısı 3 bin 235 artarak 20 bin 438’e yükselirken, diğer 23 ülke ve bölgede en az 151 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 31 Ocak’ta küresel acil durum ilan etmişti. Ancak uzmanlar ölüm oranı ve bulaşma yolları da dahil olmak üzere virüs hakkında halen çok şey bilinmediğini söylüyor.

Avusturalya adaya göndermişti; İtalya’da gemi karantinaya alınmıştı

Avustralya virüsün yayılmasını engellemek için aşırı önlemler alarak Wuhan’dan tahliye edilen yüzlerce kişiyi Hint Okyanusu’ndaki uzak bir adaya göndermişti.

İtalya’da 6 bin yolculu seyahat gemisinin, iki Çinli yolcunun corona virüsü taşıma ihtimali nedeniyle kıyıya demirlemesine geçen hafta izin verilmemişti.