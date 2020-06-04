‘Corona tedbiri’ne uymayan yarım milyon kişiye işlem

İçişleri bakan yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, corona virüsü tedbirlerine uymayan yaklaşık yarım milyon kişiye işlem yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, adli işlem yapılan kişi sayısının 494 bin 841 olduğunu ifade etti.

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‘Corona fırsatçıları’na yönelik düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı, yedisinin tutuklandığı bilgisi verdi.

Bakanlık sözcüsü, ‘salgınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan’ 1152 kullanıcıdan 520’sinin gözaltına alındığını, 11’inin tutuklandığını aktardı.