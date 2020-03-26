‘Corona’ tedbiri: Ekmek satışında üç yöntem belirlendi, doğrudan alım yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında üç kriter belirledi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, dün akşam yayınladığı genelgeyi il müdürlüklerine gönderdi. Genelgede, bu süreçte hijyen kurallarına uyulmamasının halk sağlığını açısından risk oluşturacağı belirtildi.

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Genelgede, piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan almasının engelleneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Ekmek ve ekmek çeşitleri üç şekilde satışa sunulabilecektir. Hazır ambalajlı olacak. Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmuyor. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecek.”

Pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılmayacağının vurgulandığı genelgede, işletmelere acilen bu konudaki duyurunun yapılması istendi.

Virüs nedeniyle Türkiye’de 59 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 433 kişi de hastalanmıştı.