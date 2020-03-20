‘Corona’ tedbiri: Askerlik işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Bakanlık, vatandaşın hem kendi sağlığı için hem de askerlik şubesindeki çalışanların sağlığı için e-Devlet üzerinden işlem yapması çağrısında bulundu.
Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece askerlik şubesine gitmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, elektronik ortamda ‘Askere alma hizmetleri’ ve ‘Seferberlik hizmetleri’nin verildiği belirtildi.
E-Devlet üzerinden şu işlemler yapılabilecek:
- Askerlik yoklama başvuru hizmeti
- Askerlik hizmet tercihleri hizmeti
- Askerlik erteleme başvuru hizmeti
- Askerlik erteleme iptal başvuru hizmeti
- Askerlik durum belgesi sorgulama hizmeti
- Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti
- Yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti
- Er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti,
- e-Randevu başvuru hizmeti
- İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi.
Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek:
- Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
- Deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
- Hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
- İş makineleri sefer görev emri sorgulama işlemleri
- Personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama işlemleri
- Personel sefer görev emri sorgulama işlemleri.