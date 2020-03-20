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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ tedbiri: Askerlik işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: TSK

Bakanlık, vatandaşın hem kendi sağlığı için hem de askerlik şubesindeki çalışanların sağlığı için e-Devlet üzerinden işlem yapması çağrısında bulundu.

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Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece askerlik şubesine gitmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, elektronik ortamda ‘Askere alma hizmetleri’ ve ‘Seferberlik hizmetleri’nin verildiği belirtildi. 

E-Devlet üzerinden şu işlemler yapılabilecek:

  • Askerlik yoklama başvuru hizmeti
  • Askerlik hizmet tercihleri hizmeti
  • Askerlik erteleme başvuru hizmeti
  • Askerlik erteleme iptal başvuru hizmeti
  • Askerlik durum belgesi sorgulama hizmeti
  • Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti
  • Yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti
  • Er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti,
  • e-Randevu başvuru hizmeti 
  • İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi. 

Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek:  

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  • Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
  • Deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
  • Hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri
  • İş makineleri sefer görev emri sorgulama işlemleri
  • Personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama işlemleri
  • Personel sefer görev emri sorgulama işlemleri.

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