‘Corona’ tedbiri: Askerlik işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.