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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona tedbilerini ihlal’den 272 bin kişiye işlem

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, corona virüsü tedbirlerini ihlal eden 272 bin 524 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Basını bilgilendiren sözcü, 1058 kişinin ‘provokatif sosyal medya paylaşımı’ yaptığını, 496’sının yakalandığını, 10’unun tutuklandığını ifade etti.

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Çataklı, ‘fırsatçılar’a yönelik 434 operasyon yapıldığını, 84 kişiye yasal işlem uygulandığını, yedisinin tutuklandığını kaydetti. Vefa Sosyal Destek gruplarına 22 Mart’tan beri 4 milyon 924 bin 927 talep geldiğini, 4 milyon 541 bin 829’unun karşılandığını aktardı.

Bakanlık sözcüsü, “Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263’tür” dedi.

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