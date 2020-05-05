‘Corona tedbilerini ihlal’den 272 bin kişiye işlem

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve şirketler, ‘tecrit altındaki hayatin normalleşmesi’nin anahtarlarından biri olarak görülen antikor testi üretmeye çalışıyor. Bu hummalı çalışmadaki kilit unsur ise Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatan kişilerin kan örnekleri. Örneklerin yeterli olmaması, durumun ise çok acil olması bazı şirketlere, ‘işi ticarete dökme’ fırsatı verdi. ABD’deki Cantor BioConnect firması, fiyatlarını geçmişte sattığı kan örneklerine kıyasla bir hayli artırdı. Firmanın ‘portföyünde’ 40 bin dolarlık (280 bin 784) kan örneği bile var!