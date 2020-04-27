‘Corona’ tedavisinde yeni hamle: ‘Kadınlık’ hormonları erkekleri kurtarabilir mi?

Erkeklerin kadınlara göre Covid-19’a yakalanma riskinin de hastalıktan ölme olasılığının da daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar üzerine bilim insanları erkekleri kadınlarda daha çok bulunan cinsiyet hormonlarıyla tedavi etmeyi deniyor.

Fotoğraf: Reuters

Çin, İtalya, ABD gibi virüsün en çok etkilediği ülkelerdeki araştırmalar kadınların hastalığı ağır geçirme olasılığının daha az, hayatta kalma olasılığının ise daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Kadınların, erkeklere göre çok daha fazla miktarda ürettiği cinsiyet hormonlarının bunda rolü olduğunu düşünen bilim insanları hormon tedavisi deneylerine başladı.

New York Times’ın haberine göre ABD’deki iki deneyde erkeklere belli bir süreliğine ‘kadınlık hormonu’ veriliyor.

Geçen hafta New York’taki Long Island’da Covid-19 hastalarına bağışıklık sistemlerini güçlendirmek işin östrojen tedavisi başlandı.

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Gelecek hafta ise Los Angeles’ta erkek hastalarda kadınlarda yüksek miktarda bulunan hormonlardan progesteron tedavisine başlanacak. Progesteron, iltihabi reaksiyon önleyici (antiinflamatuar) özelliği bulunan ve bağışıklık sisteminin zararlı aşırı reaksiyonunu önleme potansiyeline sahip bir hormon.

Long Island’daki Renaissance Tıp Fakültesi’nde geçen hafta başlayan östrojen deneyinin ilk sonuçları da birkaç ay içinde açıklanacak.

Progesteron tedavisi çalışmasının başındaki Cedars-Sinai Hastanesi’nde yoğun bakım doktoru Sara Ghandehari, “Yoğun bakım ünitesindeki kadın ve erkek sayısında dikkat çekici ölçüde fark var” dedi.

Yoğun bakımdaki erkeklerin durumunun da daha kötü olduğunu belirten Ghandehari, solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 75’ini erkeklerin oluşturduğunu söyledi.

Genelde immünkompromize (bağşıklık sistemi açısından tehlikede) grupta yer alan, ancak söz konusu iki hormonun seviyesinin yüksek olduğu hamile kadınlar hastalığı hafif geçirme eğilimi gösteriyor. Dr. Ghandehari “Demek ki kadın olmanın, hamile olmanın koruyucu bir özelliği var. Bu da bizi hormonlar üzerine düşünmeye itti” diyor.

Ancak bağışıklıkta cinsiyet farkı üzerine çalışan bazı uzmanlar, hormonların umulan ‘sihirli değnek‘ etkisini yaratacağından kuşkulu. İleri yaş grubundaki kadınlar da erkeklere göre Covid-19’u daha hafif atlatma eğiliminde. Söz konusu hormonları seviyesi menapoz sonrası büyük ölçüde azalıyor.

John Hopkins Üniversitesi’ndeki Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan Sabra Klein da erkekliğin corona virüsü için yaşlılık kadar büyük bir risk faktörü olduğunu söyleyerek uyarmıştı: “İnsanlar hastalıkta bir örüntü olduğunun farkına varmalı. Aynı yaşlılık gibi erkeklik de insanı yüksek risk grubuna sokuyor.”

Ancak Klein ileri yaştaki kadınlarda da erkeklere göre daha çok iyileşme oranı görüldğünden bu farkın hormonlara dayanmıyor olabileceği görüşünde.

Östrojenin corona virsünün hücrelere tutunup girmek için kullandığı ACE-2 reseptörü üzerinde de etkisi var. Georgetown Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre kadınlarda östrojen bu reseptörün etkisini azalatabiliyor.

Tedavide kullanılacak her iki hormonun da özellikle kısa süreli kullanımlarında bilinen bir zararı yok.