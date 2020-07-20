‘Corona’ tedavisinde hastaneden kaçtığı iddia edilen kadın otobüs durağında baygın bulundu: İki gün önce doğum yapmış

Adana’da Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanenin izolasyon alanından kaçtığı iddia edilen kadın, otobüs durağında baygın halde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi’ndeki bir otobüs durağında bir kadının baygın halde olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri durağa gitti.

Reklam

Ekipler yerde yatan kadının bir hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçtığı iddia edilen D.M. olduğunu belirledi.

Aynı hastanede iki gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen D.M, yeniden hastaneye kaldırıldı.