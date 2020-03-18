‘Corona’ tedavisinde ‘çok etkili’: Favipiravir iyileşmeyi hızlandırıyor

‘Favipiravir’ isimli ilacın yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığına karşı ‘çok etkili’ olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

CGTN’nin haberine göre Çin Biotek Gelişimi Ulusal Merkezi’nden Jang Şinmin şu bilgileri verdi: Şenzen’de 80 hasta üzerinde Favipiravir’le klinik deneyler yapıldı. İlaç 11 günlük iyileşme süresini dört güne kadar indirebildi. Salgının başladığı Wuhan’da yapılan başka bir deneyde ilaç normalde ortalama 4.2 gün süren ateşi 2.5 güne düşürebildi.Dahası, herhangi bir yan etki de gözlemlenmedi.

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Jang, “Favipiravir Japon pazarında 2014’ten beri bulunuyor ve hiçbir bariz yan etkisi yok” dedi.

Remdesivir dahil diğer ilaç denemelerine ilişkin fazla bilgi paylaşılmadı. Remdesivir de birkaç hafta önce son derece umut vaat ediyordu ancak şu anda belli yan etkileri olduğu biliniyor.

Covid-19’un sekeli hala tam bilinmediği için daha fazla tıbbi gözlem gerekiyor.