‘Corona’ tedavisi süren Rüştü Reçber’in durumu iyiye gidiyor

Corona virüsü tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Eşi Işıl Reçber, 28 Mart’ta, 46 yaşındaki milli kalecinin virüs kaptığını ve Acıbadem Hastanesi’nde tedaviye alındığını duyurmuştu.

Reklam

Ajansların aktardığına göre hastane, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tarafından tedavi edilen kalecinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada şöyle dendi: “Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”