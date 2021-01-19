‘Corona’ tedavisinde annesini kaybeden doktor: En sevdiğim kişiyi uğurlayamadım

İzmir’de yaşayan Adli Başar Gürbüz, ‘corona’ya yakalanan doktorlardan biri. Sağlığına kavuşup işinin başına döndü. Ancak tedavi gördüğü sırada Covid-19 nedeniyle annesini kaybetti. Onun cenazesine katılamamak Gürbüz’in kalbinde unutamayacağı bir yara açtı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İzmir’in Karabağlar ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 64 yaşındaki uzman doktor Gürbüz’ün geçen yıl kasım ayında yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Evinde karantinaya alınan iki çocuk babası 37 yıllık hekim, şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

Gürbüz’e Covid-19 teşhisi konulduğu gün 87 yaşındaki annesi Ayşe Gürbüz’ün de testi pozitif çıktı. Ayşe Gürbüz özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavisine Muğla’daki Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Adli Başar Gürbüz, hastanedeyken annesinin vefat haberini aldı.

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Töreni çevrim içi izledi

Annesinin cenazesine katılamayan Gürbüz, töreni yakınlarının vasıtasıyla çevrim içi olarak izledi.

10 günlük tedavinin ardından taburcu olup görevinin başına dönen Gürbüz görev yaptığı aile sağlığı merkezinde AA muhabirine konuştu.

Daha önce kolera, şarbon ve kızamık gibi salgınlarla mücadele ettiğini belirten Gürbüz, Covid-19 nedeniyle hayatının en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Gürbüz şöyle konuştu: “Covid-19 diğer salgınlara göre çok hızlı yayılıyor. Aslında başında her şey bir grip gibi başlıyor ama çabuk ilerliyor. Kısa sürede nefes alıp vermekte zorluk çektim. Kanımdaki oksijen oranı düştü. Bir doktor olarak Muğla’da çekilen bilgisayarlı tomografide akciğerlerimdeki tutulumu görünce çok korktum.”

Oksijen tedavisi gördüğünü, taburcu edilmesinin ardından evine bir oksijen cihazı aldığını, bu sayede akciğerlerinin eski haline döndüğünü söyleyen Gürbüz, annesinin ölümü ve son görevini yapamamasının neden olduğu üzüntüyü şöyle anlattı:



“Annem, beni ve üç kardeşimi yetiştirmek için çok mücadele etmiş bir insandı. Hastalıktan önce kalçası kırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisi evde devam ediyordu. Rahatsızlanınca test yapıldı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre özel bir hastanede tedavi gördü. Yoğun bakımda hayatını kaybetti. Hayatta en çok sevdiğim kişi olan annemi bu hastalıktan kaybettim. Çok istememe rağmen onu son yolculuğa uğurlayamadım. Bu beni hastalıktan daha çok üzdü. Meslektaşlarımın uyguladığı tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Rahat ve doya doya nefes almak çok güzelmiş. “

‘Aşılanmaları gerektiğini söylüyorum’

Gürbüz, iyileştikten sonra yeniden beyaz önlüğünü giydiği günü unutamadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm hastalarıma Covid-19 ile mücadele konusunda aşılanmaları gerektiğini söylüyorum. Bazı hastalar aşı yaptırma konusunda kararsız kalıyor. Kendilerine aşının faydaları konusunda bilgi verip, kararsızlıklarını gidermeye çalışıyorum. Ayrıca hastalarıma bu salgınla mücadele konusunda maske, mesafe ve hijyeninin önemini anlatıyorum.”