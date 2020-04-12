‘Corona’ tedavisi görüp taburcu olan 86 yaşındaki kadın, beyin kanamasından öldü

Sakarya’da dokuz günlük corona virüsü tedavisinin ardından taburcu edilen ancak beyin kanaması geçirince yeniden hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Söğütlü ilçesinde yaşayan Resmiye Işık, 22 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlanmıştı. Işık, 1 Nisan’da taburcu edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 Nisan’da beyin kanaması nedeniyle yeniden götürülmüştü.
Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı ancak dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.