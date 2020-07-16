‘Corona’ tedavisi gören ‘komünist başkan’ Maçoğlu görevine döndü

Corona virüsü tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu görevine başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, belediye binası önünde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından çiçekle karşılanan Maçoğlu, ‘corona‘ kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir karantinada bulunduğunu söyledi.

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Sağlık durumunun nedeniyle çok sayıda kişinin kendisini arayarak yalnız bırakmadığını ifade eden Maçoğlu şöyle konuştu: “Bu süreç hepimiz için bir risk. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık ancak bir yerde kaçırdık. Bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağız. Bizim gibi halkın içinde olanlar muhakkak bir yerde eksiklik yapabiliyor. Bu bizim eksikliğimiz ama yine halkımızla birlikte bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii fiziki mesafelere dikkat etmemiz lazım. Bütün insanlara çağrımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilsin.”

Maçoğlu, son günlerde Tunceli’ye gidenlere uyarılarda bulunarak şunları söyledi: “Kendi topraklarını, köylerini gidip görmek isteyenleri ya da buralara gelip görmek isteyen insanları engelleyemeyiz. Onlardan isteğimiz şudur, hepimiz bir yere gittiğimizde Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği kuralları mutlaka dikkate almamız ve kurallara uymamız gerekiyor.”