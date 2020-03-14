‘Corona tatili’: Uzaktan eğitim simülasyonlarla anlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘corona tatili’ sırasında uygulanacak uzaktan eğitimin simülasyonlarla anlatılacağını söyledi.

İlkokul ve liselerin yeni tip corona virüsü nedeniyle 16 Mart’ta bir hafta, üniversitelerin de üç hafta tatil edildiği duyurulmuştu.

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Öğrenciler 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime tabi tutulacak.

Selçuk, Twitter’da, “Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız” mesajını paylaştı.

Bakan şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız.”