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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ taşıdığını düşündükleri komşularının dışarı çıkmasını engellemek için ağaç kesip evin girişini kapattılar

ABD’nin Maine eyaletinde yaşayan dört kişinin, corona virüsü taşıdığından şüphelenen komşuları, sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla, kestikleri bir ağaçla evin girişini kapattı.

Fotoğraf: abc.net.au (temsili)

Vinalhaven kasabasında üç ev arkadaşıyla müstakil bir evde yaşayan adam, dışarı çıkmak istediğinde evin girişinde bir ağacın olduğunu gördü. Bu sırada komşuları yanına gidip öfkeli şekilde onun ve ev arkadaşlarının dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Silahlı olduklarını düşündüğü komşularının kendisine zarar vereceğinden korkan adam içeri girdi. O sırada ev arkadaşları polise haber verdi.

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Eve giden polis, civardaki ağaçlardan birinin kesildiğini belirledi ve çevre sakinlerinin bazılarının inşaat işçisi olan dört kişinin karantinaya alınması gerektiğini düşündüğünü öğrendi.

Knox bölgesi polisinin açıklamasında, “Komşular bu evde oturan dört kişinin New Jersey’li olduğu için virüsü taşıdığını düşündüklerini söyledi. Anlaşılan kendi kendilerine çözüm bulduklarını sanıp bu yola başvurmuşlar. Ancak hiçbirinde hastalık belirtisi yok” dendi.

İnşaat işçisi olan dört kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kimsenin başkalarının özgürlüğünü kısıtlama yetkisi olmadığının altı çizilen polis açıklamasında, “Yapılan kanun ihlalidir. Komşular hakkında işlem yapılacak. Birileri birilerinin virüsü taşıdığını ve karantina kurallarına uymadığını düşünüyorsa durumu polise bildirsin” ifadelerine yer verildi.

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