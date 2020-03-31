‘Corona’ şüphesi taşıyan kişi, ‘Ben hasta değilim’ deyip doktorlara saldırdı

Afyonkarahisar’da ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kişi, iki dakika sonra olay yerine giden ve kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine saldırdı.

Fotoğraf: DHA

Adı açıklanmayan bir kişi, 29 Mart gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyip yardım istedi. Çağrı üzerine, hastanın Gazlıgöl Caddesi üzerindeki evine giden doktor ve acil tıp teknisyeni, ‘corona’ şüphesiyle yardım isteyen kişiyi hastaneye götürmek isteyince, şahıs tarafından saldırıya uğradı.

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Sağlık personelinin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doktor: ‘Bugün de ölmedik’ diye seviniyoruz

Saldırıya uğrayan doktor Mustafa Ali Kurt, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “Hastamızın şikayetini dinledik ve Covid-19 şüphesiyle kendisini hastaneye nakletmemiz gerektiğini söyledik. Hasta, ‘Ben hasta değilim’ diyerek hastaneye gitmek istemediğini söyledi, küfürler etmeye başladı. Akabinde ise üzerime saldırdı ve yumruk darbelerine maruz kaldım. Vatandaşlar araya girerek şahsı bizden uzaklaştırdı ancak bu kez de ambulansa saldırdı ve hasarlar oluştu. Bir hekim olarak artık nöbetlerimden ‘Bugün de ölmedik’ diyerek, sevinerek çıkma noktasına getirildik. Sahada, acillerde, polikliniklerde meslektaşlarımın rutini haline gelen bu canilerin elini kolunu sallayarak çıkıp gidememesi lazım.”

Darp raporu alan doktor Kurt ve sağlık personeli adına kurum avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldı.