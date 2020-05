‘Corona’ sonrası dünyada restoran deneyimi: Pelüş pandalar ve cansız mankenler eşliğinde yemek

Birçok ülkede ‘corona‘ tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi sürecinde restoranlar da yeniden açılıyor. Restoranlar ‘yeni normal’in bir parçası olan sosyal mesafe kuralına uymak için ilginç yöntemler kullanıyor.

Fotoğraf: The Inn at Little Washington

ABD’nin Virginia eyaletindeki üç Michelin yıldızlı restoran The Inn at Little Washington 29 Mayıs’ta yeniden açılacak. Kapasitesinin yarısı kadar müşteri kabul edecek olan restoran boş masalara cansız mankenler yerleştirdi.

Şef memnun: Yemeklerden şikayet edemezler

1940’ların modasına uygun şekilde giydirilen mankelerin kıyafet seçimi için yerel bir tiyatrodan yardım alan restoran bu yöntemle sosyal mesafeyi koruyacak.

Restoranın şefi çok eğlenceli bulduğunu söylediği manken müşterilerden ‘yemeklerden şikayet edemeyecekleri için‘ çok memnun.

Fotoğraf: Cafe Rothe

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Rothe isimli kafede müşterilere sosyal mesafeyi korumları için havuz makarnası yapıştırılmış şapkalar veriyor.

Fotoğraf: Reuters

Tayland’da Maison Saigon isimli restoran da sosyal mesafe kuralına uygun olarak her müşterinin karşısındaki sandayeyi boş bıraktı. Ancak bu durumun müşterilerinin yalnız hissetmesine neden olabileceğini düşünen mekanın sahibi boş sandalyelere pelüş pandalar yerleştirdi. Bu yöntemle müşterilere boş bırakması gereken sandalyeler de hatırlatılmış oluyor.