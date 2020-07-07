‘Corona’ sonrası dünyada moda haftası: Dior minyatür elbiselerini müşterilere gönderecek

Paris Haute Couture Moda Haftası Covid-19 salgını nedeniyle dijitale taşınırken markalar da yaratıcı çözümler peşinde. Christian Dior yeni haute couture koleksiyonunu minyatür mankenlerle tanıttı.
Moda haftalarında defilelerin ön sıralarına oturanların değil, virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının moda dergilerinin kapaklarında poz verdiği ‘corona‘ sonrası dünyada sektör de değişti.
Her yıl merakla beklenen Paris Haute Couture Moda Haftası bu yıl salgın nedeniyle alışıldığı gibi düzenlenemiyor. Markalar yeni tasarımlarını internette tanıtıyor.
Fransız lüks markası Christian Dior hazırladığı ‘yüksek terzilik‘ işçiliği koleksiyonda yer alan elbiselerinin minyatür kopyalarını hazırladı. Tek tek elle dikilen mini elbiseler minyatür mankenlere giydirilerek tanıtım filmi hazırlandı.
Bu 37 minyatür elbise daha sonra markanın dünyadaki üst düzey müşterilerine gönderilecek.
Koleksiyonun tasarımcısı Maria Grazia Chiuri Roma’da karantinada çalışarak koleksiyon hazırlamanın farklı bir deneyim olduğunu belirtti.
Chiuri, Dior’un minyatür mankenler için hazırladığı koleksiyonla geleneklerin halen hayatta olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.