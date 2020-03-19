‘Corona’ sonrası 40 dakikalık teneffüs için belediyelerden ikram sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!” paylaşımına, Türkiye’nin farklı yerlerindeki belediyelerden ilk teneffüs için şehirlerine özgü ürün ikram gönderme sözü geldi.

Fotoğraf: Twitter

Bakan Selçuk, corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesiyle ilgili iki gün önce Twitter hesabından öğrencilere seslenerek şunları söylemişti: “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız.” Bakanın bu mesajına birçok belediyeden destek geldi.

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Kahramanmaraş’tan dondurma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın Bakanım; 40 dakikak teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “40 dakikalık teneffüs pişmaniyesiz olmaz. Sayın Bakanım; çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye karşılamak istiyoruz. 81 il’den 81 okula pişmaniyeler bizden” dedi.

Çankırı’dan pozitif enerji için tuz lambası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kestane şekeri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın leblebi sözü verdi.

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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de kampanyaya “Bizler de yeraltı tuz kehrinden 81 okula yavrularımızın sınıflarındaki negatif havayı pozitife çevirecek 81 tuz lamba göndereceğiz” diye destek oldu.

Trabzon’dan top: 40 dakika çift kale maç için makul

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi. Zorluoğlu, sosyal medya paylaşımında, “40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de öğrencilere fındık sözü verdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı “Amasya elmasıyla çocuklarımızın yanında olacağız” dedi.