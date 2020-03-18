‘Corona’ sığınmacı kamplarındaki 12 milyon çocuğu tehdit ediyor

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) dünya genelinde sığınmacı kamplarında yaşayan 12 milyon çocuğun, corona virüsüne karşı büyük tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Vakfın açıklamasında, dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan 70 milyona yakın kişinin elverişsiz koşullarda yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi. Açıklamada yaklaşık 12 milyon çocuğun kalabalık kamplarda sınırlı sağlık hizmeti aldığı belirtildi.

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Çocuklar bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız

Kamplarda su bulunmaması ve hijyen sorunlarının baş göstermesiyle virüslerin yayılmasına elverişli ortamların doğduğuna dikkat çeken vakıf, gıdaya yetersiz erişimi olan çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıfladığını hatırlattı. Bu durumun çocukları her türlü bulaşıcı hastalığa karşı savunmasız hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada özellikle Suriye’nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayanların ciddi tehdit altında olduğu ve virüsün bu bölgede hızla yayıldığı kaydedildi. Dünyanın en kalabalık sığınmacı kamplarının bulunduğu Bangladeş ve Sahra Altı Afrika’sında da tehdidin ciddi boyutta olduğu belirtildi.

‘Sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor’

Hükümetlere ve uluslararası mali kurumlara bu bölgeler için daha fazla yardımda bulunulması çağrısı yapıldı.

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Save the Children Küresel Tıp Direktörü Dr. Zaeem Haq’ın açıklamasında şöyle dendi: “Corona virüsü küresel müdahale gerektiren bir sağlık krizidir. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ciddi önlemler almak gerekiyor. Özellikle virüsün hızla yayılabileceği sığınmacı kamplarında… Bu kamplarda yaşayan çocuklar halihazırda zatürree, sıtma ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklara kolayca yakalanabiliyor. Bu kamplarda yaşayanlar sağlık hizmetine erişmede büyük zorluklar çekiyor.”