‘Corona’ salgınında uluslararası uçuş: Evde 14 günlük e-bileklik ‘hapsi’

CNN’in uluslararası muhabiri Will Ripley, Tokyo’dan Hong Kong’a uçtu. Normalde beş saat süren bu yolculuk Covid-19 salgını nedeniyle Ripley’in evine ulaşması 21 saat sürdü.

Fotoğraf: Twitter

Asya haberlerinden sorumlu muhabir Ripley ne kadar boş olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadığını söylediği Narita Havalimanı’ndan kapasitesinin dörtte biri yolcu taşıyan bir uçağa binip Hong Kong’a gitti.

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Ripley, Hong Kong’a vardığında 14 gün boyunca evinde karantinada kalacağına, bu kurala uymazsa para veya hapis cezası alabileceğine dair kendisine belge imzalatıldığını söyledi.

Sözlü beyanla yetinmeyen Hong Kong hükümetinin yurt dışından gelen yolculara bir de elektronik bileklik taktığını anlattı. Bu bileklik sayesinde yolcuların iki haftalık ev karantinası kuralını ihlal edip etmediğini denetlenebiliyor.

Ayrıca gelen yolculara ‘corona‘ testi yapılıyor. Ripley’in uçağı akşam saatlerinde şehre indiğinden muhabirin test sonucunu alması ertesi güne kalmış.

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Sonuç gelene kadar odada

Böyle durumlarda hükümet yetkilileri yolcuları test sonucu alınana kadar izole etmek için kullanılan bir otele yerleştiriyor. Test sonucu çıkana kadar bu otelde kalmaları zorunlu. Öyle ki oda kapısını açan kart yalnızca bir kere, kapıyı açıp içeri girdiklerinde çalışıyor. Yemek ihtiyaçları kapılarına getirilerek karşılanıyor.

Muhabir Ripley, ertesi gün öğleden sonra test sonucu negatif geldiğinde 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere eve gidebildiğini anlattı. Muhabir bu süre boyunca sağlığını gözlemleyip günlük olarak değerlerinin kaydını tutarak yetkililere bildirmek zorunda.