‘Corona’ restoranı ‘uçurdu’: Dönme dolapta Michelin yıldızlı yemek deneyimi

Covid-19 salgını nedeniyle turizm sektörünün durma noktasına gelmesi restoranların ayakta kalmak için yaratıcı çözümler bulmaya yöneltti. Macaristan’daki Michelin yıldızlı bir restoran yemeklerini gökyüzüne taşıdı.

Fotoğraflar: Reuters

Costes isimli restoran salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle yeninden açılsa da ‘corona’ öncesi günlere kıyasla müşterileri azaldığından sahibi Karoly Gerendai yeni iş modelleri bulmak zorunda kaldı: ‘Budapeşte’nin Gözünde’ yemek deneyimi.

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Gerendai, Budapeşte’nin çekim merkezlerinden olan dönme dolaptaki etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Ülkede turist olmadığı için ne restoranda ne de dönme dolapta yeterince müşteri vardı. Bu da bize böyle bir fırsatı verdi. Artık müşterilerin güvende olması için birbirinden ayı durması çok önemli. Dönme dolap kabinleri bunun için ortamı sağlıyor.”

Dört ‘course’dan oluşan dönme dolapta yemek deneyiminin kişi başı fiyatı 48 bin Macar forinti (1200 lira). Restoran sahibi birkaç günde biletleri tükenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğinden yenisini yapmayı planlıyor.